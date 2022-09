Kommentar

vor 3 Min.

Corona im Landkreis Augsburg: Gut auf den Winter vorbereitet sein

Plus Ob das Virus sich in der kalten Jahreszeit wieder verstärkt ausbreitet, wird sich zeigen. In jedem Fall sollte der Landkreis darauf eingestellt sein.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Man muss es so sagen: Die Aussichten auf den Winter können frustrieren. Infolge des schrecklichen Kriegs gegen die Ukraine explodieren die Kosten für Energie. Die steigende Inflation macht das alltägliche Leben zusätzlich teurer. Etlichen Branchen fehlt es an Personal. Und dann ist da auch noch die Pandemie. Vorbei ist sie nicht, auch wenn einige sie im Sommer gefühlt schon für beendet erklärten. Ob das Virus sich in der kalten Jahreszeit wieder verstärkt ausbreitet, wird sich zeigen. In den vergangenen Jahren war das der Fall. Hoffnung macht, dass der Landkreis diesmal offenbar darauf vorbereitet ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen