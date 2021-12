Corona-Management: Eine deprimierende Diagnose

Plus Der Nachschub an Impfstoff stockt und der Augsburger Landrat Martin Sailer spricht von einem Skandal. Das steckt hinter dieser fulminanten Kritik.

Gut eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie ist die Diagnose für ein Land, das doch eigentlich vor Kraft und Möglichkeiten strotzt, zutiefst deprimierend: Die Gesellschaft tief gespalten in der Impffrage, die eigentlich gar keine sein dürfte, die Politik eher vielstimmig denn einmütig und staatliche Stellen im Zusammenspiel schludrig bis fahrig. Das Resultat dieser gefährlichen Mischung lässt sich an den Intensivstationen des Landes ablesen.