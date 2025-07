Der Johannimarkt in Allmannshofen war mal wieder ein Erfolg. Ohne größere Zwischenfälle wurde friedlich gefeiert. Zum Glück mag sich der Bürgermeister gedacht haben. Denn was wäre, wenn doch etwas passiert? Wie bei vielen großen Veranstaltungen im Landkreis haftet dann die Gemeinde. Und an deren Spitze steht nun mal der Bürgermeister - egal ob ehrenamtlich oder nicht. Dabei ist diese Verantwortung nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, dass das Amt an der Spitze einer Gemeinde alles andere als ein Nebenjob ist.

Die Aufgaben sind die selben - egal wie klein eine Gemeinde ist

Ums Geld geht es dabei nur bedingt. Denn das Ehrenamt Bürgermeister ist im Vergleich zu den allermeisten Ehrenämtern gut bezahlt. Die Entschädigung bewegt sich in der Regel zwischen 1500 und 5000 Euro im Monat. Für nebenbei ist das viel Geld. Doch genau das ist das Problem. Denn die Aufgaben, die eine Rathauschefin oder ein Rathauschef haben, sind kaum mehr nebenher zu stemmen. Denn auch in Gemeinden mit deutlich weniger als 5000 Einwohnern brauchen Kinder einen Betreuungsplatz, Anwohner eine vernünftige Wasserversorgung und Autofahrer gute Straßen. Dafür zu sorgen, ist Pflichtaufgabe jeder Gemeinde - egal wie klein oder groß sie ist. Wer die Projekte in seinem Heimatort verfolgt, weiß, dass das oft mit sehr viel Aufwand und Diskussionen verbunden ist. Wer hat dafür einen freien Kopf, wenn er gleichzeitig auch noch einem zweiten Beruf nachgehen oder sich um die Familie kümmern muss?

Kommentar Bürgermeister sollte kein Nebenjob sein Philipp Kinne Icon Favorit Icon Favorit speichern