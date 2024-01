Das Gemeinschaftsprojekt Kol-La begeistert nach wie vor

Ihre 52. Saison feiern die Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen. Dennoch wirkt das Programm nicht altbacken. Das liegt auch an einigen Neuerungen.

350 Mitwirkende vor, auf und hinter der Bühne: Die Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen sind wohl das größte Gemeinschaftsprojekt, das im Augsburger Land auf die Beine gestellt wird. Kaum eine Gersthofer Familie ist nicht in irgendeiner Funktion an den Vorstellungen beteiligt.

Mit gut fünf Stunden Dauer sind die Sitzungen im Grunde zu lang – aber war das jemals anders, und war das Publikum am Ende nicht immer begeistert? Es ist jedenfalls jedes Jahr aufs Neue begeisternd, mit welchem Einsatz die Akteure auf der Bühne stehen. Und die Qualität der Darbietungen ist bei vielen Programmpunkten sehr hoch – sei es in sportlicher, musikalischer oder sängerisch-darstellerischer Hinsicht. Und wie die Spielleiter im Vorfeld sagten: Das Interesse am Mitmachen ist nach wie vor so hoch, dass man fast Bewerber abweisen muss. Selbstverständlich ändert sich nach mehr als 50 Jahren der Zeitgeschmack. Die neuen Spielleiter Julian Poppe und Christian Schmerder reagieren darauf, indem sie behutsam den Fokus von Faschings- hin zu mehr Show- und Variete-Nummern verschieben. Das hat am Premierenabend überzeugt.

Da sich künftig weitere Generationswechsel bei den Akteuren anbahnen, wird es weitere Veränderungen geben. Ein besonderes Lob gebührt den vielen Aktiven vor und hinter der Bühne: Sie engagieren sich, dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer einen schönen Abend erleben können, ohne selbst im Scheinwerferlicht zu stehen. Das Gemeinschaftsprojekt Kol-La funktioniert nach wie vor.

