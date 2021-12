Der Bahnausbau ist eine Zerreißprobe für die Region

Plus Es formieren sich weitere Bürgerinitiativen gegen verschiedene Trassenvarianten für die Schnellbahnstrecke Augsburg-Ulm. Das ist kein Wunder, denn es geht ums Eingemachte.

Die Vorschläge für den Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm alarmieren immer mehr Bürger. Das ist kein Wunder, denn für viele Menschen geht es ums Eingemachte. In Neusäß und Diedorf müssen Bewohner um den Abriss ihrer Häuser und um die Verlegung von Gräbern fürchten. Im Raum Zusmarshausen gehen hohe Brücken und ein Kahlschlag der Wälder als Schreckgespenst um. Das alles sorgt für Angst und Sorgen. Es gibt bereits Bürgerinitiativen gegen verschiedene Trassen, im Holzwinkel gegen die Neubaustrecke an der A8, in Neusäß gegen einen Ausbau der bestehenden Strecke.