Der digitale Weg ist ohne Alternative

Plus Der Gang aufs Amt ist im Grunde ein teurer Luxus. Das muss sich ändern. Ein Kommentar.

Es ist manchmal kaum zu glauben: Jede Reise ans andere Ende der Welt kann heute praktisch jeder und jede digital vom Handy aus buchen: Flug, Unterkunft, Mietwagen, Eintritt in Sehenswürdigkeiten, kein Problem. Doch wenn es darum geht, sein Gewerbe digital anzumelden oder sich über die entsprechende Funktion im Personalausweis auszuweisen, dann kann das ziemlich kompliziert werden. Manchmal so kompliziert und langwierig, dass uns der persönliche Gang aufs Amt als der kürzere Weg erscheint.

Diesen Luxus werden wir uns nicht mehr lange leisten können. Stichwort Fachkräftemangel: In den Verwaltungen werden einfach nicht mehr genügend Leute gefunden, die die mühselige Arbeit immer neuer bürokratischer Vorgänge aufarbeiten können. Ganz abgesehen davon, dass es auf Dauer zu teuer wird, diese Personen alle ordentlich zu bezahlen.