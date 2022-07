Der Häuslebau wird zum unzumutbaren finanziellen Kraftakt

Nach den Immobilienpreisen steigen die Zinsen und immer mehr Menschen können sich ihre Heimat nicht mehr leisten. Das ist bitter.

Als vor knapp eineinhalb Jahren der Grünen-Politiker Anton Hofreiter in Frage stellte, ob der Traum vom Einfamilienhaus noch sinnvoll und zeitgemäß sei, ging ein Aufschrei durch den häuslebauenden Teil der Republik. Inzwischen scheinen die Kräfte der Märkte den Disput auf ihre Weise zu entscheiden. Nach der teilweise irrwitzigen Preisrallye der vergangenen Jahre sorgen nun Inflation und steigende Zinsen dafür, dass sich immer weniger den Traum vom Eigenheim erfüllen können, geschweige denn ein Haus mit ein bisschen Garten drum rum leisten. Wie lange dieser Zustand anhält, ob es wieder besser wird - keiner weiß es.

Das Augsburger Land wird zu teuer

Das ist für viele Menschen bitter, denen es jetzt darum geht, sich und ihren Lieben ein angemessenes und halbwegs krisensicheres Zuhause zu schaffen. Doch wenn dieses Zuhause in einer Zuzugsgegend wie dem Augsburger Land liegen soll, wird das schnell zu einem unzumutbaren finanziellen Kraftakt, zu dem man guten Gewissens nicht raten kann. Denn nüchtern betrachtet brauchen die meisten Menschen nur in einem sehr begrenzten Zeitraum ihres Lebens tatsächlich ein Zuhause, in dem eine ganze Familie unterkommen kann. Will man sich dafür tatsächlich ein Leben lang finanziell lang machen?

