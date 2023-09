Der Klimawandel lehrt uns Vorsicht auf die harte Tour

Hitzeperioden und Dürre, dann Hagel und Überschwemmungen: Der Klimawandel zwingt uns zum Umdenken und zu mehr Vorbereitung auf Katastrophen.

Es besteht kein Zweifel: Der Klimawandel verändert unser Leben und auch das Bewusstsein für die unmittelbaren Gefahren. Wer etwa in diesem Jahr durch Sturm und Hagel mehrfach Schäden zu verzeichnen hatte an Haus, Auto und Garten, der kommt nun allmählich ins Grübeln, ob das Zuhause eigentlich gut gerüstet ist für die Klimaveränderungen, die immer mehr zunehmen werden. Manch einer macht das Haus oder den Balkon nun wetterfest und sucht für das gläserne Gewächshaus, das nun schon zum zweiten Mal komplett vom Hagel zerschlagen worden war, einen anderen Standort. Und kaum jemand hat noch keine Katastrophen-Warn-App auf dem Handy. Wenn eine orange oder rote Meldung kommt, wird die aus leidvoller Erfahrung auch ernst genommen.

Wie können wir das Klima schützen?

In unserer derzeitigen Klima-Serie beleuchten wir die Auswirkungen auf unsere Region und unser Leben. Wie unterscheidet sich eigentlich Wetter von Klima? Und was können wir und unsere Städte tun, um das Klima zu beeinflussen oder zu schützen? Mit diesen Fragen befassten sich bereits einige Teile der Serie, zum Beispiel über Bäume oder Solaranlagen für den Balkon. Denn der Klimawandel ist ein Thema, an dem wirklich niemand mehr vorbeikommt.

Lesen Sie dazu auch