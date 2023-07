Der Landrat und seine Kritik an der großen Politik

Plus Martin Sailer (CSU) knöpft sich wegen der AfD-Erfolge die großen Parteien vor. Vielleicht ist seine eigentliche Botschaft aber eine andere.

Man kennt das von Martin Sailer: Gelegentlich platzt dem starken Mann im Augsburger Landratsamt der Kragen und dann kennt er auch keine Parteifreunde mehr. Vor knapp einem Jahr stellte er der von der CSU geführten Bayerischen Staatsregierung wegen des Lehrermangels in einem "Wutbrief" ein vernichtendes Zeugnis aus. Vor allem galt die schlechte Zensur dem von den Freien Wählern geführten Kultusministerium. Zu denen hat CSU-Mann Sailer ein eher zwiespältiges Verhältnis. Auch in Sachen Coronapolitik hat sich der Chef des drittgrößten Landkreises öfter zu Wort gemeldet, ob er dabei in jedem Falle richtig lag, sei mal dahingestellt. Aber wer kann das in Sachen Pandemie schon von sich behaupten?

AfD profitiert von anderen Parteien

Jetzt also die AfD. Sailer vertritt die Auffassung, dass der Erfolg der Rechtspopulisten zu einem guten Teil den Fehlern der etablierten Parteien zuzuschreiben ist und liest denen die Leviten. Ob das dort ankommt - eher fraglich. Sailers Wirkungskreis ist in erster Linie regional. Vielleicht aber ist diese Kritik an "denen, da oben" nur als Transportmittel für die eigentliche Botschaft gedacht - und die geht an die Wähler: Wer aus Frust sein Kreuzchen bei der AfD macht, entscheidet sich für eine Truppe, die keine Lösungen anzubieten hat.

