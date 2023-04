Der neue Bürokomplex ist nicht nur ein Stadtberger Thema

An der tristen Stelle der Abschleppfirma vor der Steppacher Ortsgrenze soll ein modernes, "grünes" Büro- und Ärztehaus entstehen. Auf den ersten Blick eine tolle Sache.

Man kann es leicht vergessen: Aber viele Gebäude an der Ulmer Landstraße gehören nicht zu Steppach (und damit zur Stadt Neusäß), sondern zu Stadtbergen. Doch wer beim "Billing" sein Auto in die Waschanlage fährt, bei "Obi" einkauft oder beim Abschleppdienst "Blitz" in der dortigen Postagentur sein Paket abgibt, ist meistens ein Steppacher - egal, wo die Stadtgrenze verläuft. Nicht umsonst kommt es immer wieder zur Verwirrung mit den Adressen "Ulmer Straße" (in Steppach und in Augsburg) und "Ulmer Landstraße" (Stadtbergen). Beide Straßen gehen auch noch ineinander über.

Passend zum Medizin-Standort

Die Planungen für den neuen Gebäudekomplex wird die Stadt Neusäß daher mit besonderem Interesse verfolgen und im Laufe der Bauleitplanung eventuell noch Ideen oder Einwände einbringen. Denn solch ein markanter Baukörper mit vier Stockwerken am Ortseingang sowie dem damit verbundenen Verkehrsaufkommen mag auch Skepsis hervorrufen. Trotzdem ist das Projekt mit der Bepflanzung des Dachs und sogar der Fassade innovativ und wäre auf jeden Fall eine Verbesserung.

Der Architektenentwurf ist zweifelsohne ein Hingucker. Zudem passt das Projekt eigentlich perfekt zum Konzept von Neusäß als Medizin-Standort in Ergänzung zur benachbarten Uniklinik. Bereits jetzt sind in Neusäß, Diedorf und Stadtbergen besonders viele Fachärzte, medizinische Dienstleister und Labore ansässig und bieten den Bürgern hier wohnortnah eine umfassende Versorgung. Die Anbindung an die fünf Gehminuten entfernte Straßenbahnhaltestelle und den Park-and-Ride-Parkplatz ist ideal. Beim neuen "Green Building" kommt es nun auf die Details an.

