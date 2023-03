Der neue Hery-Park wäre wirklich revolutionär

Plus Aus einem grauen Fachmarktzentrum soll ein Schmuckstück werden. Das zumindest ist der Plan.

Die Pläne muten fantastisch an: Wohnen im Hery-Park? Aus der Betonwüste soll eine grüne Insel werden, aus der mehrstöckige Gebäude herausragen, das schmucklose Fachmarktzentrum soll sich in ein urbanes Schmuckstück verwandeln? Gelänge es, wäre das fürs Augsburger Umland tatsächlich eine städtebauliche Revolution. So zumindest hat es Gersthofens Stadtbaumeister formuliert.

Warum auch nicht? Das Leben der Menschen ändert sich gerade radikal, man denke nur an Arbeitswelt, Mobilität oder Einkaufsverhalten. Klimaschutz, demografischer Wandel und die Preise fürs Wohnen zählen zu den großen Herausforderungen, die es zu bestehen gilt. Nicht zuletzt der Städtebau muss auf die damit verbundenen Fragen schlüssige Antworten geben. Allerdings: Zwischen schmucken Plänen und schnöder Realität besteht ein himmelweiter Unterschied. Auch das hat man in Gersthofen, das dank seiner günstigen Lage in Bayerns drittgrößtem Ballungsraum viele Investoren anlockt, schon zu Genüge erlebt.

