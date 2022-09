Der neuen Reiselust droht der nächste Dämpfer

Die Menschen wollen nach dem Aus der Corona-Beschränkungen wieder verreisen. Der Tapetenwechsel ist wichtig für das Wohlbefinden, doch es zeichnen sich neue Hürden dafür ab.

Reisen macht Spaß, bildet und öffnet den Horizont. Das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. "Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen", sagte der Schriftsteller. Viele Jahre lang war das Verreisen selbstverständlich, doch das hat sich seit der Corona-Pandemie geändert.

Lange Zeit durfte man überhaupt nicht mehr wegfahren. In dieser Zeit wurde vielen Menschen bewusst, wie wichtig der Urlaub für das Wohlbefinden ist. Die einen suchen die Erholung, wollen die Seele baumeln lassen, mal nicht an den Alltag denken. Andere wiederum sind aus aufs Abenteuer, wollen erfahren, wie Bewohner in anderen Ländern leben und sich an der anderen Landschaft erfreuen.

Reisebüros berichten: Die Buchungen für 2023 laufen schon wieder ein

Die Freude aufs Verreisen ist wieder groß, berichten die Reisebüros im Augsburger Land. Verblüffender Weise laufen trotz der unsicheren Wirtschaftslage bereits Buchungen für das nächste Jahr ein. Möge sich dieser Optimismus der Reiselustigen bewahrheiten! Denn eines ist klar: Essengehen, Kleidung kaufen und eben Verreisen werden die ersten Dinge sein, bei denen in Haushalten gespart wird, wenn es finanziell eng ist. Kaum ist die Reiselust zurück, könnte sie schon wieder einen Dämpfer bekommen.

