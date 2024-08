Der Preis für die neue Uniklinik

Eine der modernsten und innovativsten medizinischen Fakultäten soll mit der neuen Uniklinik Augsburg entstehen, die Möglichkeiten scheinen im Moment fast unbegrenzt. Für ganz Schwaben bedeutet der Neubau medizinische Betreuung der höchsten Versorgungsstufe. Doch das ehemalige Zentralklinikum ist darüber hinaus noch etwas ganz anderes: Es ist die erste Anlaufstelle für medizinische Notfälle und auch eine ganze Reihe von geplanten Eingriffen für Stadt und Landkreis Augsburg.

Solch ein Angebot in nächster Nähe zu haben, erfordert freilich auch Zugeständnisse. Verkehrsbewegungen, nicht allein von Krankenwagen oder sogar Hubschraubern, sind immer eine Belastung. Überdies fährt Personal an und ab, ebenso mobile Patienten und Besucherinnen. Das ist der Preis. Aber der darf nicht unbedacht in die Höhe getrieben werden.

Der Blick muss über die Stadtgrenzen hinaus gehen

Wer solch ein Großprojekt plant, darf nicht allein auf das eigentliche Baufeld oder die eigenen Stadtgrenzen schauen. Auch der Freistaat ist hier in der Pflicht, das Umfeld des Neubaus in jede Richtung zu betrachten. Die neue Uniklinik und die medizinische Fakultät sind am Ende sicher ein finanzieller Gewinn für die angrenzenden Städte Neusäß und Stadtbergen, wenn sie sich jetzt richtig in Stellung bringen. Doch auch die Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner müssen in jeder Phase des Neubaus und des Betriebs beachtet werden.