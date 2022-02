Der Ton im Streit um das Kneippbecken ist zu scharf

Plus Die ursprünglich genehmigte Lage des Kneippbeckens wird bei der Ausführung um einige Meter verschoben. Ein Rechtsstreit aber wäre der falsche Weg.

Die Fronten im Streit um die Lage des Kneippbeckens in Stadtbergen sind verhärtet und der Ton wird schärfer. Vielleicht sogar zu scharf. Denn die in Ton und Stil unangemessenen Wortmeldungen eines Stadtrats in einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses sind der Sache sicherlich nicht zuträglich. Es droht eine juristische Auseinandersetzung, da auch die Anwohner sich mittlerweile mehr von ihren Emotionen leiten lassen, statt eine sachliche Diskussion zu suchen. Kritisch gesehen werden muss allerdings auch das Vorgehen der Stadt bei der Planung und Umsetzung des Kneippbeckens am August-Abenstein-Weg.

