Der Neusässer Tunnel muss endlich saniert werden

Seit Jahren verschiebt die Stadt diese Investition. Doch das ist unfair den Verkehrsteilnehmern gegenüber.

Staatsstraße oder Ortsverbindungsstraße – wer im Auto unterwegs ist, dem ist es sicher erst mal egal, wo er oder sie da gerade unterwegs ist. Doch so nebensächlich ist das im Fall des Tunnels an der Entlastungsstraße in Neusäß nicht. Denn im Grunde geht es um die Sicherheit. Und die ist im Neusässer Tunnel immer noch auf dem Stand des Jahres 1999, dem Eröffnungsjahr der Straße.

Doch die Entwicklung ist seitdem weitergegangen. Schlimme Unfälle in Tunneln, etwa in der Schweiz, haben in den folgenden Jahren zu Veränderungen geführt. Und wenn der Tunnel in Neusäß seitdem eben nicht mehr die Voraussetzungen für eine Staatsstraße erfüllt, dann spricht das auch für sich. Genauso wie die Entscheidung der Stadt, wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der Straße die Geschwindigkeit nun weiter zu reduzieren.

Es gibt keine Argumente gegen die Sanierung

Die Stadt sollte nicht länger zögern, die Sanierung anzugehen. Jeder und jede hat es verdient, durch einen technisch sicheren Tunnel fahren zu dürfen. Die Sanierung hat zudem noch einen ganz anderen Nutzen für Neusäß: Erst dann kann die Hauptstraße so bürgerfreundlich umgebaut werden, wie sich der Stadtrat das schon lange wünscht. Gegenargumente gibt es also nicht.

