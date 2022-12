Die Ehrenamtskarte reicht nicht aus

Plus Alle wollen das Ehrenamt attraktiver machen. Gute Mittel dafür gibt es aber noch immer zu selten. Ermäßigungen für das Museum sind nicht genug.

"Das Ehrenamt muss gestärkt werden." Ein Satz, der beinahe so alt ist wie das Ehrenamt selbst. Doch wirksam umgesetzt wird er nach wie vor zu selten. Viele Gemeinden und Vereine klagen über sinkende Zahlen freiwilliger Helferinnen und Helfer. Auch die vom Freistaat eingeführte Ehrenamtskarte mit ihren Vergünstigungen für Museen, Theater und Co. führte nicht zum Durchbruch.