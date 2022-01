Ehrenamtliche bei den Feuerwehren im Kreis Augsburg ermöglichen Top-Werte

Plus Binnen kürzester Zeit sind im Landkreis Augsburg die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Garant dafür sind auch die kleinen Betriebe und Geschäfte.

Eine wahre Augenweide ist die grün eingefärbte Grafik für das Augsburger Land mit Blick auf die Anfahrtszeiten der Freiwilligen Feuerwehren. Binnen weniger Minuten sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort, um zu löschen, zu retten oder zu bergen. Bundesweit sind das Topwerte. Das Engagement kann nicht hoch genug gelobt werden. Schließlich üben die Frauen und Männer ihren Dienst ehrenamtlich aus.