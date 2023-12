Die gelbe Tonne ist die bessere Lösung

Plus Gelber Sack oder Tonne? Seit Jahren wird im Landkreis Augsburg über diese Frage gestritten. Nun wird der Sack abgeschafft. Das ist die richtige Entscheidung.

Die einen beschweren sich über unschöne Müllbeutel am Straßenrand. Die anderen haben zu wenig Platz für noch eine Tonne vor dem Haus. Seit der Einführung des Gelben Sacks gibt es hitzige Diskussionen. Nun ist eine Entscheidung gefallen: Der Sack soll verschwinden, stattdessen zieht eine neue Tonne in die Mülltonnenhäuschen im Landkreis. Es ist die richtige Entscheidung, auch wenn es für beide Seiten Argumente gibt.

In Augsburg gibt es die Gelbe Tonne bereits. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Denn es stimmt schon: In den vergangenen Jahren sind mit den Tonnen für Papier und Biomüll immer mehr Tonnen hinzugekommen. Wer wenig Platz hat, kann da ein Problem bekommen. Doch der Gelbe Sack war nie eine zufriedenstellende Lösung. Zu oft rissen die Säcke auf und der Inhalt wurde in der Nachbarschaft verteilt. Zudem sind die halbtransparenten Müllbeutel wirklich keine Augenweide. Werden sie dann auch noch nicht rechtzeitig abgeholt, bleibt der Müll am Straßenrand sichtbar. Eine Tonne hingegen ist eine saubere Lösung. Dass das Modell praxistauglich ist, zeigt ein Blick nach Augsburg, wo es sie in ähnlicher Form schon lange gibt. Dort hat sich die Tonne etabliert – übrigens trotz großer Mehrfamilienhäuser und wenig Platz.

