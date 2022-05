Die missglückte Wahl des Kreisbrandrats ist vom Tisch

Plus Das Landratsamt kassiert in München eine Abfuhr. Warum es darüber im Grunde froh sein kann.

Mittlerweile dürften es die zuständigen Stellen im Augsburger Landratsamt schriftlich haben. Sie haben die Wahl zum Kreisbrandrat nicht richtig abgewickelt, deshalb muss sie wiederholt werden. Den Schaden hat Amtsinhaber Alfred Zinsmeister, der Spott dürfte der Behörde sicher sein, die beim bayerischen Innenministerium sauber abgeblitzt ist.