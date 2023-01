Die Pandemie hat Grenzen aufgezeigt

Plus Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Dies gilt auch für die Kundgebungen zu den Corona-Maßnahmen. Manchmal ist der Bogen allerdings überspannt worden.

Man kann darüber streiten, ob eine Impfpflicht sinnvoll ist oder nicht. Es gibt mehr als eine Meinung darüber, ob das Tragen einer Maske ein verhältnismäßiges Mittel im Kampf gegen Corona war. Und es ist nicht verboten, gegen Maßnahmen der Regierung auf die Straße zu gehen. Zum Glück. Jede und jeder hat das Recht zu demonstrieren. Das ist gut so.