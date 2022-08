Die Sanierung der B300 war nach 28 Jahren überfällig

Plus Eine Sanierung zwischen Diedorf und Gessertshausen wäre nicht nötig gewesen, hört man oft. Nach 28 Jahren und bei täglich 25.000 Autos und Lkw? Oh doch! Und zwar deshalb:

Im Gespräch mit Anwohnern oder Autofahrern wird die Fahrbahnerneuerung zwischen Diedorf und Gessertshausen immer wieder kritisiert. "Wäre überhaupt nicht nötig gewesen", ist oft zu hören. Andere stören sich an der Komplettsperrung und hätten einer einseitigen Verkehrsführung den Vorzug gegeben. Erinnert ein wenig an die Kommentare nach einem verlorenen Fußballspiel. Urplötzlich gibt es zehn Millionen Bundestrainer, die eine andere Aufstellung und eine viel bessere Taktik gewählt hätten. Doch die Sanierung der B300 war richtig.