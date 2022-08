Warum die Suche nach einem neuen Kreisbrandrat so schwierig ist

Plus Der neue Kreisbrandrat für den Kreis Augsburg braucht viele Qualifikationen. Dazu zählen auch diplomatische Fähigkeiten.

Die Bewerberschar für den Posten des Kreisbrandrats scheint also übersichtlich. Das ist zunächst einmal kein Wunder. Denn erstens hat die fachlichen Qualifikationen für diese Aufgabe nicht jeder und zweitens muss man dieses nicht immer vergnügungssteuerpflichtige Ehrenamt erst einmal mit Beruf und Familie vereinbaren können.