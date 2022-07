Die Titania-Therme in Neusäß steht von vielen Seiten unter Druck

Plus Kaum sind die Corona-Beschränkungen gefallen, kämpft das Neusässer Bad mit enorm hohen Gaspreisen. Für die Kunden und die Betreiber stellen sich viele Fragen.

Einlassstopp an der Kasse der Titania-Therme, hieß es immer wieder, als das Bad in Neusäß nach den Lockdowns wieder öffnen durfte. Der Andrang war groß, gerade in angespannten Zeiten suchen die Menschen nach einer Auszeit, wollen sich und auch den Kindern was Gutes tun. Kaum hat sich das beliebte Bad in Neusäß von der Corona-Zeit erholt, ist es schwer in die Turbulenzen der großen Weltpolitik geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen