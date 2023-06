Die Website für Tourismus war überfällig

Plus Mit dem neuen Internetauftritt ist dem Augsburger Land ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung des Tourismus gelungen. Es gibt aber noch mehr zu tun, schreibt unsere Autorin Katja Röderer.

Wirklich ein gelungener Internetauftritt, den der Landkreis unter: augsburger-land.de seit Kurzem zu bieten hat. Touristen und Landkreisbürger werden beim Betrachten der emotionalen Bilder voller Wohlfühlmomente schnell Lust bekommen, ein Ausflugsziel anzusteuern. Noch dazu ist es denkbar einfach, die Informationen auf der Website zusammenzusuchen. Diese Präsenz im Internet war aber auch überfällig.

Bei den Übernachtungszahlen ist bestimmt noch Luft nach oben

Gebündelte Informationen über touristische Ziele, Events und Übernachtungsmöglichkeiten im Internet bereitzustellen ist ein absolutes Muss, wenn zahlungskräftige Ausflügler ins Augsburger Land gelockt werden sollen. Dass Touristen gerne in die Region kommen, beweisen die Übernachtungszahlen in Augsburg, die sich laut Regio Tourismus 2022 auf einem Allzeithoch befanden. Der Landkreis hat sein Potenzial bei den Übernachtungen sicher noch nicht ausgeschöpft. Das gilt besonders für die wachsende Zahl der Wohnmobil-Urlauber, die auf dem Weg in den Süden hier Halt machen könnten, sobald es im Augsburger Land genug Stellplätze für sie gibt. Der Landkreis arbeitet daran.

