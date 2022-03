Die Wohnraumbörse als Zukunftsprojekt

Die Wohnraumbörse braucht eine neue Idee. Denn klar ist: Leer stehenden Wohnraum können wir uns kaum leisten.

Die Gründe, warum Wohnraum nicht vermietet wird, sondern leer steht, mögen vielfältig sein. Sei es, weil die Besitzerinnen und Besitzer sich vor einer Vermietung vor den Instandsetzungskosten scheuen, sei es, dass die Einliegerwohnung vermeintlich nicht genügend Privatsphäre für alle Parteien bietet oder weil damit gerechnet wird, dass in wenigen Jahren ohnehin die Kinder dort einziehen.

Tatsache aber ist: Wohnraum wird auch im Landkreis Augsburg dringend benötigt. Und dass noch ungenutzter Raum vorhanden ist, zeigen doch die vielen tollen Hilfsangebote von Eigentümern an Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet Ukraine, die jetzt gemacht werden. Und genau das könnte auch ein Modell sein: Warum nicht die Wohnungen oder Häuser, die vielleicht nicht in einem sehr tollen Zustand sind, an die öffentliche Hand vermieten?

Am Ende könnten auf diese Weise alle profitieren: Eigentümer hätten weniger Scheu, ihren Wohnraum aus der Hand zu geben. Und all jene, die genauso wie Geflüchtete schon seit langem auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung oder einem Haus sind, müssten nicht mehr ratlos vor offensichtlich leer stehenden Häusern stehen. Aus der vor sich hin dümpelnden Wohnraumbörse könnte so direkt ein Zukunftsprojekt werden.