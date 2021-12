Diedorf wartet auf Antwort vom Landrat

Als erstes kommunales Gremium fragt der Diedorfer Gemeinderat nach der Ansicht von Martin Sailer. Völlig zu Recht.

Ob Neusäß, Diedorf, Zusmarshausen, Horgau oder Adelsried: Vielstimmig und teilweise auch laut sind die Reaktionen auf die vier Varianten zum Bahnausbau durch das Augsburger Land. Nur von einer Seite bleibt es noch überraschend still. Kreistag und Landrat Martin Sailer halten sich bislang demonstrativ bei der Bewertung der Streckenverläufe zurück. Dafür sei es noch zu früh, zunächst müssten weitere Eckpunkte geklärt werden, sagte er Ende November.

Gemeinderat und Bürgermeister von Diedorf haben den Landrat nun aber direkt angesprochen. Das verwundert nicht: Sind es doch die Anwohnerinnen und Anwohner gerade im dortigen Unterdorf (freilich auch in Westheim und Neusäß), die von der bislang favorisierten Neubautrasse im Bestand am stärksten betroffen wären. Dass die Menschen in den beiden Kommunen nun auch von ihrem Landrat eine Antwort und eine Positionierung fordern, ist verständlich.

Ein sachlicher Bewertungskatalog muss den Weg zeigen

Dabei ist die Wahl einer endgültigen Variante am Ende kein Hexenwerk. Rein sachliche Bewertungskataloge geben die Möglichkeit, Auswirkungen auf Mensch, Tierwelt, Natur und Verkehr praktisch auszurechnen. Und nur so wird es am Ende funktionieren können: Nur, wenn die Wahl einer Trasse für alle nachvollziehbar wird, kann sie auch angenommen werden.

