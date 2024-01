Diese Lächeln beim Einkaufen ist echt

Plus Ein alteingesessenes Ladengeschäft zu übernehmen, erfordert in Zeiten des Onlinehandels viel Mut und Herzblut meint unser Redakteur Oliver Reiser

In Zeiten wie diesen, wirken Läden wie dieser, wie aus der Zeit gefallen. Die Einrichtung von damals mit den dunklen, raumhohen Holzregalen gibt es heute noch. Hier stapeln sich noch immer Hefte, Ordner Bleistifte und Dutzende andere Utensilien - alles, was zur Grundausstattung von Generationen von Schulkindern gehört. Als Luise Nettel vor 62 Jahren den Schreibwarenladen eröffnet hat, war die Augsburger Straße noch die Hauptdurchgangsstraße, der Markt Gersthofen noch ein Dorf. Erst 1969 erfolgte die Stadterhebung. Der Laden wurde nicht nur zum Einkaufen oder zur Abgabe des Lottozettels aufgesucht, er zählte auch immer zu den Treffpunkten und Kommunikationszentren, in denen die neusten Nachrichten ausgetauscht wurden. Der tägliche Tratsch gehörte auch unter den letzten Inhaberinnen dazu, die das Geschäft vor 30 Jahren übernommen und sich nun in den Ruhestand verabschiedet haben.

Viele Geschäfte sind aus dem Stadtleben verschwunden

Inzwischen hat sich einiges geändert. Viele lokale Geschäfte wie die Supermärkte Ehrentreich, Sirch, Loracher oder Filleböck, Sport Straub, Spielwaren Ludl, Haushaltswaren Geißler oder Schuh Friedl und Käßmayr sind längst aus dem Stadtbild verschwunden. Die Stadt Gersthofen ist mittlerweile auf über 23.000 Einwohner angewachsen, viele Menschen sind in den letzten Jahrzehnten hergezogen. Dazu gehören auch Natascha Sing und ihr Mann Davut Biyikli, die den Schreibwarenladen nun übernommen haben. Das erfordert in Zeiten des Onlinehandels viel Mut und Herzblut. Auf jeden Fall ist das Lächeln im Laden echt - im Gegensatz zu einem Aufdruck auf einem Amazon-Paket, das häufig humor- und kommentarlos zurückgeschickt wird.

