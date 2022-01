Diese Proteste sind ein weiteres Corona-Symptom

Plus Es ist im Moment schwer zu glauben: Aber die Corona-Spaziergänge werden wieder abnehmen.

Es mögen die unterschiedlichsten Motive sein, die Menschen dazu bewegen, sich den Corona-Spaziergängen anzuschließen, und beileibe nicht jeder Grund ist schlecht. Den zunehmend schriller und aggressiver werdenden Ton aber geben Corona-Leugner und radikale-Impfgegner mit teilweise kruden Thesen an. Wer bei den Spaziergängen mitläuft, bestärkt genau diese Gruppe.