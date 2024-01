Diese Verbesserungen bei AVV sind dringend nötig

Plus Die Klagen von Fahrgästen im AVV sind berechtigt. Die gute Nachricht ist aber, dass ihre Klagen angekommen sind.

Gut gedacht bedeutet nicht immer auch gut gemacht. Zu Recht hatten sich vor allem Pendler und Schülerinnen nach der Fahrplanumstellung im AVV über manche gar nicht so praktische Neuerung geärgert. Eine weitere Enttäuschung, über ungünstige Verbindungen hinaus, war bei vielen das Gefühl, nicht richtig ernst genommen zu werden. Auf ihre Beschwerden hatten die meisten überhaupt keine Rückmeldung erhalten.

Nun zeigt sich: Im Hintergrund sind die Klagen angekommen. Dazu, und das ist die wirklich gute Nachricht, wurde nach nur zwei Wochen mit dem neuen Fahrplan reagiert: Verbindungen werden überprüft und, wo möglich, verbessert. Jetzt zu erwarten, dass ab dem kommenden Montag, wenn die Schule nach den Weihnachtsferien wieder beginnt, jedoch alles besser wird, ist jedoch wohl etwas zu hoch gegriffen.