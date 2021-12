E-Mobilität: Den Willigen wird es noch zu schwer gemacht

Plus Auch im Landkreis Augsburg werden immer mehr Elektrofahrzeuge zugelassen. Aber bei der E-Mobilität muss noch viel passieren.

Im E-Auto fährt immer ein bisschen die Angst mit: Nicht vor einem Unfall, sondern dass der "Sprit" ausgeht. Immerhin gibt es nicht an jeder Ecke eine Tankstelle wie für die Benziner. Neigt sich die Anzeige gegen 20 Prozent, wird schon mal vorsorglich die Heizung und das Radio ausgestellt. Damit das Fahren mit Strom unbeschwert wird, muss noch viel passieren. Jenen, die umsteigen wollen, wird es leider noch ziemlich schwer gemacht - auch im Augsburger Land.