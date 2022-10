E-Mobilität: Die Zukunft beginnt für viele leider erst später

Plus Hohe Anschaffungskosten, steigende Strompreise, verwirrende Tarife: Der Umstieg auf ein Elektroauto rückt zurzeit leider für viele in die Ferne.

Am guten Willen fehlt es nicht. Viele würden liebend gerne auf ein umweltfreundliches Elektroauto umsteigen. Und bis vor wenigen Monaten war das auch noch eine realistische Option. Mit Kaufprämie, günstigem Strom und immer mehr Ladesäulen erschien der Umstieg eine zukunftsweisende Strategie – vor allem bei Benzinpreisen weit über zwei Euro pro Liter. Komfortable Stromtankstellen wie bei Sortimo in Zusmarshausen machen Lust auf die Elektromobilität, haben Vorbildfunktion und zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte.