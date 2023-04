Ehrenamtliche Retter können wichtige Zeit gewinnen

Was passiert, wenn ich einen Notfall habe und ärztliche Versorgung oder Feuerbekämpfung brauche? Im Augsburger Land bin ich in den meisten Fällen verhältnismäßig gut dran.

Höchstens zwölf Minuten sollte es nach dem Notruf dauern, bis das Signal des Rettungswagens zu hören ist. Das schaffen die Retter in den Gemeinden im Landkreis Augsburg ziemlich gut, wie die Statistiken des bayerischen Rettungsdienstberichts belegen. Dennoch, jeder und jede, die einmal unter Schmerzen warten mussten, bis der Arzt kommt, wissen, wie unendlich lang in einem solchen Fall schon 30 Sekunden werden können. Ähnliches gilt auch, wenn es in der Wohnung oder im Haus brennt.

Diese schnelle Einsatzbereitschaft macht nur ein engmaschiges Netz von Rettungswachen und Feuerwehrhäusern möglich. Und dieses würde nicht funktionieren ohne die vielen Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit dafür engagieren, um anderen Menschen zu helfen. Da nicht immer sofort ein Arzt und ein Rettungssanitäter-Team anrücken können, wurden die "Retter vor Ort" geschaffen. Diese können schon wichtige Hilfe leisten, bis der Doktor eintrifft und damit wertvolle Zeit gewinnen, die vielleicht ein Menschenleben rettet. Auch diese Retter vor Ort opfern viele freie Stunden, um für Menschen in akuten Notfällen da zu sein. Und sie begeben sich dabei - bei aller eigenen Vorsicht - auch in Gefahr, beispielsweise bei Unfällen auf der A8 wie am Sonntagabend.

Deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass unser Rettungssystem, wie es derzeit besteht, ohne Ehrenamtliche zum Scheitern verurteilt wäre und dies wohl viele Menschenleben kosten würde. Je mehr wir alle uns wieder in die Lage versetzen, anderen Menschen zu helfen, desto besser.