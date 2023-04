Ein Grund zusammenzuhalten

Plus Eine Krankheit ist ein Einzelschicksal? Nicht nur. Krankheit ist auch ein Gradmesser für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft.

Krankheit ist ein Einzelschicksal und helfen kann nur ein fähiger Arzt? Nein, das ist nicht so. Längst haben Betroffene nicht nur von Krebserkrankungen erkannt, wie gut ihnen eine Selbsthilfegruppe tut. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann stärken und somit auch ein Teil des Heilungsprozesses sein.

Aber nicht nur Betroffene untereinander helfen sich. Gerade die Leukämie ist eine Krankheit, bei der es ohne die Mithilfe und auch das Mitgefühl unserer gesamten Gesellschaft keine Heilung geben könnte. Blut- und Stammzellenspende sind Voraussetzungen für die Genesung. Wie sehr wir als Gesellschaft verbunden sind, zeigen nicht nur die hohen Teilnahmezahlen an Typisierungsaktionen für Spenderdateien oder die vielen langjährigen und vielmaligen Blutspenderinnen und -spender.