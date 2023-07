Ein Neuanfang am Volksfest bedeutet auch: Schluss mit Altem

Nicht jedes Angebot beim Neusässer Volksfest war bislang erfolgreich. Ein Neuanfang bedeutet deshalb auch, altes aus dem Programm zu werfen.

Die Begeisterung ist Kurt Paiser auch nach 42 Jahren im Gastgewerbe anzumerken. Er freut sich auf die neue Aufgabe, das Volksfest in Neusäß zu gestalten. Der Festwirt ist dabei keiner, der mit einem vorgefertigten Programm kommt. Stattdessen weiß er: Das Publikum ist überall anders, was in Ort A funktioniert, muss es deshalb noch lange nicht in Ort B.

Das könnte genau das sein, was das Neusässer Volksfest jetzt braucht. Viele Jahre schon war zu merken, dass sich der zuständige Kulturausschuss und die bisherigen Organisatoren nicht immer ganz einig waren über die Zielsetzung des Volksfests. Die Folge: Manche Angebote kamen richtig gut an, etwa die Trachtnacht oder der Seniorennachmittag. Der verkaufsoffene Sonntag gehört nicht dazu.

Es gibt auch Ladenhüter im Volksfest-Programm

Die Stadt Neusäß ist ebenso bereit, Neues auszuprobieren. So könnte der Volkslauf neues Publikum bringen. Auf der anderen Seite wäre der Wechsel beim Festwirt aber der richtige Zeitpunkt gewesen, Ladenhüter im Programm kategorisch zu streichen. Vielleicht sorgen Familie Paiser und das Kulturbüroteam auch bei diesen für frischen Wind. Wenn nicht, ist es Zeit für mutige Konsequenzen.