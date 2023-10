Ein "O'zapft is" der besonderen Art

Plus Es gibt einen Mangel an Blutspenden im Landkreis Augsburg. Dabei gibt es einige überzeugende Argumente, sich zu einem Termin aufzumachen.

Der Spruch "O'zapft is" bekommt beim Roten Kreuz in Ebersberg eine ganz neue Bedeutung. Zwei Brauereien wollen Blutspenderinnen und Blutspender mit einer Kiste Bier belohnen. Der Gerstensaft könnte dann doch den einen oder anderen mehr motivieren, sich "anzapfen" zu lassen. Die Chefs der Brauereien betonen, dass Blutspenden nicht nur ein wichtiger sozialer Beitrag ist, der Leben retten kann, sondern auch zeigt, wie stark eine Gemeinschaft ist. Das wichtigste Argument für eine Blutspende ist zweifelsfrei, dass man Kranken oder Unfallopfern helfen kann. Doch auch die Spenderinnen und Spender selbst haben Vorteile.

Vor der Spende gibt es eine Art Gesundheitscheck gratis: Blutdruck, Puls und Körpertemperatur werden gemessen. Das gespendete Blut wird auf Infektionskrankheiten hin untersucht. Und die Blutgruppe erfährt man auf dem Ausweis auch, eine Bestimmung beim Arzt kostet extra. Das beste Gefühl für die meisten Menschen wird nach einer stärkenden Brotzeit natürlich sein, andere zu retten. Laut dem Roten Kreuz kann mit einer einzigen Blutspende bis zu drei Patienten geholfen werden. Eine überzeugende Zahl, auch ohne eine Halbe oben drauf.