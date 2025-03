Ein positives Pfund für das Image der Stadt

Wenn in letzter Zeit Schlagzeilen über Gersthofen zu lesen waren, dann ging es oft um die fast schon unendliche Geschichte des unschönen Lochs in der Stadtmitte oder um zunehmende Leerstände im City-Center. Doch es gibt eine Konstante, mit der die Stadt seit Jahren positiv von sich reden macht und mit der sie Menschen aus der weiteren Umgebung anlockt: die Stadthalle. Auch im neuen Frühjahrs- und Sommerprogramm ist es dem Team des Kulturamts wieder gelungen, Promis zu engagieren, die für ein volles Haus sorgen werden. Dazu gehören Stars wie Harald Schmidt für die ältere Generation, aber auch „Kassenschlager“, die der jungen Generation aus dem Internet bekannt sind. So ist „Deutschlands bekanntester Reisbürger“ Tutty Tran ausverkauft. Die Halle wird auch von externen Agenturen gerne gebucht. Wenn Männer dort die Hüllen fallen lassen, die „Traumfabrik“ gastiert oder die bekannte Comedian Tahnee ins Haus kommt, ist der Andrang groß.

