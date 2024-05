Ein Umzug aufs Land sollte wohlüberlegt sein

Nicht alle Menschen werden auf dem Dorf glücklich. Land-Neugierige sollten sich deshalb gut über den potenziellen Wohnort informieren. Sonst droht eine Entzauberung der Idylle.

Wer selbst auf dem Land aufgewachsen ist, hat früher oder später wohl eine von zwei Meinungen: Entweder man liebt das Landleben mit seinem ruhigen Idyll aus vollem Herzen und bleibt ihm treu. Oder man hat irgendwann genug von zu spät kommenden Bussen, langen Autofahrten und mangelnden Ausgehmöglichkeiten, sodass man bei erster Gelegenheit in die Stadt flüchtet. So oder so: Sowohl das Land- als auch das Stadtleben ist Typ-Sache. Das zeigen die Aussagen der Familien aus dem Augsburger Land. Um unglückliche Wohnsituationen zu vermeiden, sollte man sich im Vorfeld gut mit dem potenziellen Wohnort auseinandersetzen.

Denn Land ist nicht gleich Land. In einem 600-Seelen-Dorf zu leben, ist anders als in einem Ort mit 8000 Menschen. Und so ist etwa Bonstetten eben nicht mit Langweid zu vergleichen. Supermärkte, Arztpraxen und Restaurants gibt es nur in letzterem Ort. Natürlich kann auch ein kleines Dorf belebt sein, doch für Zugezogene gestaltet sich der Anschluss unter alteingesessenen Anwohnern häufig schwierig.

Wer sich das Landleben romantisch vorstellt, kann enttäuscht werden

Wer von der Stadt aufs Land zieht, sollte sich deshalb besonders gut über den geplanten Wohnort informieren. Denn wer das Landleben nicht gewohnt ist, den kann die dortige Ruhe unerwartet treffen. Hier gilt: Wenn möglich, nichts romantisieren, sondern sich ganz pragmatisch den Alltag vorstellen. Und wenn die Dorf-Mensch-Beziehung am Ende einfach nicht klappen mag: Ein Umzug ist zwar nervig, aber möglich.