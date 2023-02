Eine Volkshochschule für Stadt und Land reicht

Plus Eigentlich war es so gut wie abgemacht: Die zwei Volkshochschulen sollten verschmelzen. Nun wurde eine Chance vertan.

Eventuell wurde hier eine Chance zur richtigen Zeit vertan. Seit Jahren schon haben die Stadt und der Landkreis Augsburg über eine Fusion ihrer beiden Volkshochschulen verhandelt. Wechsel in den Leitungen auf beiden Seiten wären der richtige Moment dafür gewesen. Doch der Zeitpunkt ging vorüber. Warum?