Energiesparen: Zeichen setzen ist besser, als nichts zu tun

Plus Es einfach, sich über symbolische Maßnahmen, die vermeintlich nichts bringen, lustig zu machen. Sich Gedanken zu machen, wie Energie eingespart werden kann, ist dennoch richtig.

Besonders einschneidend ist das Energiesparprogramm der Städte im Landkreis bisher nicht. Die einen warten ab, die anderen beschließen wenige zurückhaltende Maßnahmen. Denn dass durch das Abschalten weniger Brunnen oder den Verzicht auf Außenbeleuchtung am Rathaus besonders viel Energie eingespart werden kann, braucht niemand zu glauben. Mehr als Symbolik sind die bislang beschlossenen Maßnahmen nicht. Dennoch: Zeichen zu setzen ist besser, als nichts zu tun.