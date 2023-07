Engpässe bei der Versorgung: Der Notruf ist für den Notfall da

Rettungskräfte erzählen immer wieder von Patienten, die eigentlich besser beim Hausarzt aufgehoben wären. Das verschärft die ohnehin schon angespannte Situation nur unnötig.

Wer die 112 wählt, sollte nach spätestens zwölf Minuten den Rettungswagen sehen. Manchmal sind die Retter bedeutend schneller vor Ort, manchmal aber auch nicht. Das kann entscheidend sein. Im Landkreis ist die Versorgung zum Glück ausreichend, wie Zahlen belegen. Im Schnitt benötigen die Retter zehn bis elf Minuten, um vor Ort zu sein. Notärzte sind dabei nicht immer zur Stelle. Das hat mehrere Gründe. Einer davon: In den meisten Fällen reicht es aus, wenn Sanitäter sich um den Einsatz kümmern. Sollte aber ein Notarzt benötigt werden, darf er nicht fehlen oder von weiter her anrücken müssen.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit muss ein Notarzt in der Nähe sein

Dass es nun immer häufiger zu Engpässen kommt, ist daher nicht akzeptabel. Das Ziel muss klar sein: Zu jeder Tages- und Nachtzeit muss ein Notarzt in der Nähe sein, um Leben zu retten. Stellschrauben dafür, den Mangel an Medizinern zu beheben, gibt es einige. Sei es mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen oder reine Reform der Zuständigkeiten. Letztlich kann aber jede und jeder Einzelne dazu beitragen, die Situation zu entschärfen: Wer den Notruf wählt, sollte sich auch in Not befinden. Rettungskräfte erzählen immer wieder von Patienten, die eigentlich besser beim Hausarzt aufgehoben wären. Das verschärft die ohnehin schon angespannte Situation nur unnötig.

Lesen Sie dazu auch