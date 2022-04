Ernährung und Verschwendung: Jetzt muss alles auf den Tisch

Reicht das Getreide auf dem Weltmarkt noch aus, um alle satt zu machen? Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie angreifbar unser System ist. Was man ändern könnte.

Im Grunde hat das Thema gar nicht so viel mit dem aktuellen, dem furchtbaren Krieg in der Ukraine zu tun. Schon lange wissen wir: Besser für das Klima und besser für unser aller Gesundheit wäre es, etwas weniger Fleisch zu essen. Es geht nicht um den völligen Verzicht, aber das Motto: "lieber weniger Fleisch, dafür aber von besserer Qualität und mit mehr Tierwohl erzeugt", beschränkt sich heute weder auf grüne Idealisten, noch auf Gesundheitsapostel oder Asketen. Das ist eine allgemein anerkannte Tatsache.

Doch durch die neue politische Weltlage bekommt die Situation eine neue Brisanz. Der Umstand, dass wir in Deutschland fast 60 Prozent an Getreide für die Fütterung von Tieren verwenden und so vier Kilo Getreide für am Ende ein Kilo Fleisch aufwenden, war bislang vielleicht für den einen oder die andere ein unschöner, aber doch nicht unbedingt ganz so dringlicher Begleitumstand. Doch nun geht es tatsächlich darum, alle Menschen auf der Welt satt zu bekommen.

Es geht nicht um die Umstellung von einem Jahr aufs andere

Ganz klar: Unseren Landwirten und den Landwirtinnen ist nicht zuzumuten, von einem Jahr aufs andere ihre Betriebe umzustellen und wieder einmal zehntausende von Euro zu investieren ohne absehen zu können, wohin am Ende die politische Reise geht. Aber endlich offen und ehrlich mit allen Beteiligten über das Thema weniger Fleisch in der unserer Ernährung zu sprechen, dafür ist jetzt die richtige Zeit. Mit allen Konsequenzen.

