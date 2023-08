Es wird Zeit, dass viel mehr Genehmigungen digital werden

Die digitale Baugenehmigung in Bayern ist ein Vorzeigeprojekt für das Landratsamt Augsburg. Mehr Anträge müssen auf diesem Weg bearbeitet werden können.

Reisen hochrangige Politiker und Politikerinnen durchs Land, dann ist meistens Wahlkampf. So ist das auch jetzt. Nicht unbedingt hätte es für den bayerischen Bauminister einen Vor-Ort-Termin gebraucht, um einen digitalen Fortschritt zu zeigen. Das Projekt an sich jedoch verdient die bayernweite Aufmerksamkeit, die ihm jetzt zuteilwird. Unbeachtet bleibt nämlich allzu oft, warum Digitalisierung manchmal länger dauert als gehofft.

Denn hinter einem Prozess, der elektronisch unterstützt wird, liegt zunächst eine Menge Entwicklungsarbeit. Weil in Deutschland und auch in Bayern in der Vergangenheit nicht so schnell gearbeitet wurde, wie anderswo in Europa und der Welt, muss nun viel nachgeholt werden. In der Praxis hat sich bereits jetzt gezeigt, dass die Antragsteller und die Büros, mit denen sie zusammenarbeiten, längst für die digitale Baugenehmigung bereit sind. Schon 38 Prozent der Bauanträge im Landkreis werden auf diesem Weg gestellt, im vergangenen Jahr waren es erst 30 Prozent.

Bürger wollen wissen, wie weit ihre Anträge sind

Ein noch größerer Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger liegt aber wohl in der Tatsache, dass sie jetzt den Stand ihres Antrags stets aktuell abrufen können. Zeit, dass diese Form der digitalen Antragstellung auch für andere Anliegen an staatliche Behörden umgesetzt wird. Ob ein Antrag auf Pflegegeld, auf BaföG oder Kindergeld: Wer ihn stellt, will schnell wissen, wie es weitergeht. Zumindest bei einem Bauantrag geht das jetzt, ohne die jeweiligen Sachbearbeitenden von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhalten.