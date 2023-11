Fällung wegen Klimwandel: Den Preis bezahlt der Kobelwald

Plus Am Kobel muss gefällt werden, um Häuser sicherer zu machen. Kann das der richtige Weg in die Zukunft sein?

Ihm wird so viel Liebe und Zuneigung entgegengebracht, dass sie ihn fast erdrückt. Was jetzt am Kobelwald geschieht, steht exemplarisch für das Zusammenleben des Menschen mit der Natur und von ihm geschaffenen Kulturlandschaften. Heiß geliebt ist der Kobelwald sowohl von Erholungssuchenden als auch von Vermögenden, die möglichst nahe am Wald leben wollen.

Die Folgen des Klimawandels werden deutlich

Den Preis dafür zahlt nun der Wald – und das doppelt. Denn es geht nur eines: Entweder nahe an hohen Bäumen sein Haus bauen oder in sicherer Entfernung vor umstürzenden Bäumen wohnen. Also werden Bäume gefällt, Häuser werden nicht versetzt. Und dass inzwischen auch gesund geglaubte Buchen und Fichten überhaupt in dieser Zahl umstürzen, das darf sich der Mensch zu einem Großteil selbst zuschreiben. Richtig, sich änderndes Klima zeichnet das Leben auf dieser Erde aus. Wissenschaftlich besteht jedoch kein Zweifel mehr am Anteil der Menschheit am aktuellen Geschehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

