Fahrradklimatest: Stimmungstest mit Aussagekraft

Plus Nicht jeder, der motzt, hat Recht. Warum die Politik die Aussagen des ADFC-Testes dennoch ernst nehmen sollte.

Schon richtig: Der aktuelle Fahrradklimatest des ADFC richtet sich nicht nach objektiv messbaren Kriterien wie Zahl und Länge der Radwege. Auch war die Zahl der Teilnehmer nicht überragend hoch. Und ganz sicher hat nicht jeder Verkehrsteilnehmer, der motzt, automatisch in jedem Falle Recht, auch nicht der auf zwei Rädern. Dennoch wäre es falsch, die Aussagen der Erhebung einfach abzutun.

Die Fahrradbranche boomt und aktuellen Untersuchungen zufolge setzen immer mehr Menschen zumindest zeitweise aufs Rad als Fortbewegungsmittel. Deshalb ist sehr wohl interessant, wie gut aufgehoben sich die Radler, die sich zu Wort gemeldet haben, auf Straßen und Wegen in einzelnen Orten fühlen. Nicht zuletzt, weil die Zahl der Radelnden in den kommenden Jahren weiter steigen soll.