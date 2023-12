Wer kümmert sich um erwachsene Menschen mit Behinderung? Wenn die Eltern nicht mehr können, wird die Not oft groß.

Aufopferungsvoll kümmern sich Eltern, wenn sie ein Kind mit Behinderung bekommen. Doch die Kraft lässt im Alter nach, oft werden die Betreuung und Pflege belastend oder gar zu viel. Die Eltern treibt eine Frage um: Was wird mit meinem Sohn oder meiner Tochter, wenn ich nicht mehr da bin oder nicht mehr kann? Familien in dieser Not brauchen das Gefühl, dass das Kind im Erwachsenenalter gut betreut und versorgt ist und Gemeinschaft erleben kann. Erwachsene Menschen mit Behinderung fallen in einer Gesellschaft, wo es um Leistung und Fitness geht, oft durchs Raster. Betroffene Familien stehen im Regen, weil die Nachfrage nach Plätzen in Wohngruppen weitaus höher ist als das Angebot. Das ist gerade in einer einkommensstarken Region wie dem Umland von Augsburg ein Armutszeugnis.

Das Projekt in Gersthofen ist begrüßenswert

Umso mehr ist der Vorstoß des Dominikus-Ringeisen-Werks zu begrüßen, in einer prosperierenden Stadt wie Gersthofen ein Angebot zur Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung zu schaffen. Es gibt auch immer mehr Menschen mit Behinderung, die ebenso selbstbestimmt leben wollen wie ihre Altersgenossen ohne Behinderung. Benötigt werden dafür mehr und mehr Wohnformen mit ambulanter Betreuung sowie Förder- und Beschäftigungsangebote. Das Projekt in Gersthofen braucht daher zwei Sachen: breite Unterstützung und Tempo.

Lesen Sie dazu auch