14:38 Uhr

Fast Food: Über Geschmack lässt sich nicht streiten

Plus Schnellimbiss-Ketten haben großen Zulauf. Doch der neue Mc Donald's in Gersthofen als Kundenmagnet ist eine zweischneidige Sache für die Stadt und ihre Bewohner.

Von Regine Kahl

Das Phänomen Mc Donald's gibt es schon seit 70 Jahren: Angeblich geht keiner hin, um dort zu essen, doch ein Blick in die Lokale beweist das Gegenteil. Meist bilden sich Schlangen, die Kundinnen und Kunden sind sogar bereit, ihre Bestellung am Terminal selbst einzutippen. Die Nachfrage ist offensichtlich da, in Gersthofen wird jetzt sogar ein neues Schnellrestaurant eröffnen, obwohl es im Raum Augsburg wahrlich schon einige davon gibt.

Bei der Entscheidung über den Bauantrag ging es für die Stadträtinnen und Stadträte allein darum, baurechtliche Fragen abzuklopfen. Ob es schmeckt im Mc Donald's, ob Gersthofen ein weiteres Fast-Food-Lokal braucht oder nicht, das waren hier nicht die Fragen, die von den Vertretern der Stadt zu beurteilen waren. Der Bauantrag entspricht den für das Industriegebiet beschlossenen Vorgaben, Ende.

