Fundtiere sind an ihrem Schicksal nicht schuld

Immer wieder werden Fundtiere abgegeben. Das Problem sollte auch von einer anderen Seite angegangen werden.

Der Landkreis Kelheim in Niederbayern hat erst vor wenigen Tagen seine Notlage deutlich gemacht: Dort sind es verwilderte Hauskatzen, die sich unkontrolliert vermehren und für immer weiteres Leid unter den Tieren sorgen. Der Landkreis fordert nun eine deutschlandweite Gesetzgebung, die auf eine verpflichtende Sterilisation von freigehenden Katzen setzt.

So dramatisch ist die Lage im Landkreis Augsburg noch nicht. Doch auch hier zeigt sich: Mit Vereinbarungen allein, ob mit dem Tierschutzverein oder der Tierklinik, wird sich das Problem auf Dauer nicht in den Griff bekommen lassen. Egal, wo man hinschaut, überall fehlen Fachkräfte oder Ehrenamtliche. Nicht allein beim Tierschutz kommen die vorhandenen Arbeitskräfte mit den Aufgaben nicht mehr hinterher.

Hilfsangebote für überforderte Tierbesitzer

Was also tun? Aufgefundene Tiere ihrem Schicksal überlassen, so weit sollte es nicht kommen. Schließlich sind die Tiere am allerwenigsten an ihrem Schicksal schuld. Andere Wege müssen also gefunden werden. Noch mehr Aufklärung und auch Hilfsangebote für überforderte Tierbesitzer wären ein erster Schritt. Eine Verschärfung von gesetzlichen Vorgaben wäre dann eine zweite Vorgehensweise - auch wenn Verbote nie besonders beliebt sind.

