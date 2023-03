Plus Was treibt Menschen an, das Leid anderer zu fotografieren und zu filmen? Anstatt Gaffern Aufmerksamkeit zu schenken, sollten deren Aufnahmen der Polizei gemeldet werden.

Es gibt ein Video eines Polizeieinsatzes, das in den sozialen Netzwerken die Runde machte. Es zeigt einen Einsatzleiter der Polizei, dem nach einem tödlichen Unfall der Kragen platzt. Während seine Kollegen die Unfallstelle räumen, schleichen etliche Autofahrer an der Unfallstelle vorbei und filmen mit ihren Handys das Geschehen. Einen von ihnen hält der Polizist an und bittet ihn, aus dem Wagen zu steigen. "Da liegt der Verstorbene, wollen Sie ihn sehen?", fragt der Polizist den Gaffer, der plötzlich kleinlaut wird. Szenen wie diese gibt es immer wieder. Leider auch im Augsburger Land. Dass deshalb Sichtschutzwände angeschafft werden müssen, ist beschämend. Was treibt Menschen an, das Leid anderer zu fotografieren? Was treibt Menschen an, das Leid anderer zu fotografieren und zu filmen? Man kann nur mutmaßen. Vielleicht ist es die Gier nach Aufmerksamkeit, die sie in Chatgruppen oder im Internet bekommen, wenn die Aufnahmen die Runde machen. Anstatt den Gaffern diese Aufmerksamkeit zu schenken und sie damit weiter anzufeuern, sollte gehandelt werden. Gaffer-Fotos sollten der Polizei gemeldet und nicht geteilt werden. Hoffentlich ruft das den Schaulustigen ins Gedächtnis, dass sie auch jederzeit selbst zum Opfer werden könnten. Dann zählt jede Sekunde.

Themen folgen