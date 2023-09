Gastronomie: Mehrwertsteuerrabatt muss auch mal ein Ende haben

Die Gastronomen sehen sich in ihrer Existenz gefährdet, wenn für sie die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent erhöht werden sollte. Es gibt aber auch eine andere Seite.

Zunächst ist es erst einmal höchsten Respekt wert für alle Gastronomen, die in der Corona-Zeit trotz langer erzwungener Schließung ihrer Lokale am Leben erhalten konnten und teilweise auch ihr Stammpersonal behalten haben. Die meisten von ihnen werden sicher noch Jahre brauchen, um die während dieser Monate erlittenen Verluste wieder auszugleichen. Aus dieser Situation heraus wurde ja die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent reduziert. Bei den Gästen in den Lokalen kam davon aber nichts an: Die Preise für die Speisen stiegen trotzen um ein Drittel bis sogar um die Hälfte an.

In Gasthäusern im Augsburger Land ist weiterhin viel los

Ob die teilweise im Monatsrhythmus merkbaren Preiserhöhungen wirklich in jedem Fall notwendig waren, darf durchaus bezweifelt werden. Und wenn man in die Gasthäuser und Restaurants schaut, herrscht oftmals Hochbetrieb und freie Plätze sind rar – trotz deftiger Preise.

Die Senkung der Mehrwertsteuer war zum damaligen Zeitpunkt gut und richtig. Doch jetzt läuft der Betrieb wieder auf normal. Es ist sehr wohl zu überlegen, ob die Steuerzahler das laufende Geschäft der Gastronomen über Steuerverluste wegen des gesenkten Mehrwertsteuersatzes mitfinanzieren und darüber hinaus im Lokal selbst noch mit happigen Preisen ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden müssen.

Gewerbebetriebe pochen auf Subventionen

Es ist in unserem Land nicht erst seit Corona Gewohnheit geworden, dass Gewerbebetriebe ständig über ihre angebliche Gefährdung klagen und damit bei den Politikern satte Subventionen herausschinden. Das war schon so als noch nicht die Ampel in Berlin regierte. Die Staatsschulden galoppieren in bisher selten erlebtem Tempo nach oben. Irgendwann haben die Bürger als Melkkühe auch keine "Milch" mehr. Und leere Gasthäuser, weil wegen ermäßigten Steuersätzen wie bei der Mehrwertsteuer die Abgaben bei den Bürgern noch weiter nach oben gehen, können doch auch nicht der Gastronomie sein.

Lesen Sie dazu auch