Geflüchtete brauchen mehr als nur Geld

Plus Durch die Menschen aus der Ukraine haben wir einen anderen Blick auf Menschen, die fliehen. Doch das heißt nicht, dass damit alle Probleme gelöst sind.

Geht es beim Thema Geflüchtete wirklich nur oder vor allem ums Geld? Die aktuelle bundespolitische Debatte mag das Glauben machen. Klar ist auch: Die Länder wollen natürlich möglichst viel Geld vom Bund für die Unterbringung zurück haben. Oder besser gesagt: Sie möchten überhaupt erst einmal Geld haben. 2,75 Milliarden Euro sind nämlich bereits zugesagt – angekommen ist in den Ländern von diesem Geld noch nichts, es fehlt anscheinend noch das entsprechende Gesetz.

Doch vor Ort ist der entsprechende Anteil an dieser Summe gar nicht einmal das große Thema, die Regierung von Schwaben und der Freistaat machen das unter sich aus. In Stadtbergen, Neusäß, Königsbrunn oder Gersthofen geht es um etwas anderes: um Wohnen, Kitaplätze und Arbeit. Themen, die auch viele Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises beschäftigen.